К чему приведет падение Алеппо?

Падение Восточного Алеппо под ударами сил Башара Асада практически неизбежно. К каким последствиям для Сирии, Ближнего Востока и мира в целом это может привести? Можно ли с уверенностью сказать, что силы Башара Асада возьмут Алеппо? Стопроцентную гарантию дать трудно, но сомнений в том, что войска Асада все-таки возьмут Алеппо, практически нет. Означает ли это, что гражданская война в Сирии после этого сойдет на нет? Нет. Большинство политических аналитиков сходятся в том, что падение Алеппо не положит конец гражданской войне. Скорее всего, она перейдет в фазу партизанской войны, которую будут вести суннитские вооруженные формирования при гласной или негласной поддержке Запада и его союзников в регионе. Более того, многие из повстанцев могут переметнуться в ряды джихадистов. А что будет с Асадом? По всей видимости, Башар Асад останется у власти. Однако править он будет в разгромленной, разделенной стране, которая переживает самый серьезный кризис беженцев со времен Второй мировой войны. Кроме того, весьма вероятно, что территория Сирии де факто уменьшится. Справедливо ли утверждать, что Россия сыграла решающую роль в падении Алеппо? Совершенно справедливо. Роберт Форд, который был послом США в Сирии с 2011 по 2014 годы, считает, что "Россия проделала в Алеппо то же самое, что и в Чечне во время войны 1999-2000 гг.". В ходе войны были периоды, когда казалось, что падение режима Асада неизбежно. Однако Россия и Иран сделали все возможное, чтобы этого не произошло. Бомбардировки Восточного Алеппо Россией, сопровождающиеся наступлением сил Асада при поддержке боевиков шиитских вооруженных формирований (которые спонсирует Иран), нанесли решающий удар по силам повстанцев. Какую роль сыграл Запад в поражении повстанцев в Алеппо? Можно сказать, что Башару Асаду повезло и с друзьями, и с врагами. С одной стороны, как Россия, так и Иран (правда, руководствуясь разными соображениями) сделали все возможное, чтобы режим Асада устоял. С другой - нежелание Запада (и США в частности) увязать в "сирийском болоте", а также опасения по поводу того, что пустоту, возникшую после падения Асада, может занять "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная во многих странах, в том числе и в России), привели к тому, что повстанцы не получали адекватной поддержки. Значит, можно сказать, что с падением Алеппо Асад выиграет войну? В целом, да, хотя полного мира в Сирии не будет все равно. Рольф Холмби, бывший посол Дании в Ливане, Сирии и Иордании, а ныне аналитик в Канадском институте международных отношений, считает, что падение Алеппо нанесет повстанцам сокрушающий удар. "Повстанцы окажутся запертыми в изолированных анклавах, - утверждает он. - И режим (Асада) будет с легкостью ликвидировать их один за другим. Теперь уже невозможно избежать того, что заключать мир придется именно с Асадом. Фактически, он выиграл войну". Почему другие страны, имеющие интересы на Ближнем Востоке не пришли на помощь повстанцам, подобно тому, как Россия и Иран пришли на помощь Асаду? Во-первых, никто не хотел, чтобы Сирия стала местом, где лицом к лицу столкнутся солдаты США, России, Турции и Ирана. Примерно с такой же ситуации началась Первая мировая война, повторения которой на Западе никто не хочет. К тому же Америка была занята президентскими выборами и борьбой с "Исламским государством". Страны Персидского залива отвлеклись на гражданскую войну в Йемене. А Турция слишком озабочена деятельностью курдских вооруженных формирований на своей границе и курдским сепаратизмом внутри страны, чтобы активно помогать повстанцам собственно в Сирии. Как падение Алеппо повлияет на соотношение сил в регионе? Россия и Иран хотят не только спасти Асада, но также надеются укрепить свои позиции в регионе. Хотя для России это может обернуться непосильным финансовым бременем. Как для Турции, так и для стран Персидского залива, падение Алеппо и укрепление режима Асада являются крайне неприятной перспективой. Во-первых, потому что это может укрепить позиции Ирана, давнего врага и соперника Анкары. Во-вторых, потому что это может привести к еще большему увеличению потока беженцев из Сирии. Один из ведущих арабских политических комментаторов Саркис Науми предположил, что конфликт в Сирии будет тянуться еще очень долго, причем большинство стран в регионе будет лишь увеличивать свою поддержку повстанческих сил. А что изменится в мире, если Асад с падением Алеппо фактически выиграет войну? Довольно многое. Аналитик Вашингтонского института Ближневосточной политики Эндрю Таблер считает, что поражение повстанцев нанесет серьезный удар по репутации США в мире: "Это будет огромным ударом для США и их союзников в регионе, таких как Турция, Саудовская Аравия, Катар и Иордания. Падение Алеппо приведет к резкому росту числа беженцев в Европу, что, в свою очередь, укрепит позиции ультраправых сил, которые в целом с гораздо большей симпатией относятся к России, нежели к США". Таблер также считает, что такой исход событий поставит под вопрос деятельность НАТО в Европе, особенно в странах, граничащих с Россией. Возрастет ли с падением Алеппо угроза терроризма в Европе? Скорее всего, да. Силы, подобные "Исламскому государству", заявят, что являются единственными защитниками мусульман-суннитов, которых не сумел или не захотел защитить Запад, за что ему можно и нужно мстить. Многие разочарованные бойцы сирийской оппозиции могут найти прибежище в рядах вооруженных исламистов. И все-таки, можно ли надеяться, что падение Алеппо постепенно, пусть даже через 10 лет, сведет конфликт на нет? Крайне маловероятно. Скорее всего, как отмечает сирийский политолог Аммар Абулхамид, это будет пиррова победа для сил, противостоящих повстанцам, а не последний и решительный удар. "Сирийский конфликт не закончится в строгом соответствии с планом, даже если этот гипотетический план поддержат как США, так и Россия, - считает он. - На самом деле, основными движущими силами конфликта были региональные страны, а они еще не готовы его закончить". __________________________________________ Комментарий аналитика Арабской службы Би-би-си Хайана Субеха Восточный Алеппо, конечно, падет, но это будет не столько военная победа, сколько политическое решение. На сегодняшний день Алеппо мешает всем, в том числе и повстанцам, которые просто не могут удерживать город ценой таких потерь. Это политическое решение должно быть принято при согласовании - явном или неявном - между Россией, силами Асада и Турцией. Россия хочет усилить свое присутствие в регионе, но Москва должна решить, сумеет ли она удержать завоеванные позиции. Асад понимает, что, победа над оппозицией в Алеппо приведет к тому, что повстанцы рассеются по другим регионам. Турция хочет быть уверенной, что в Алеппо не останется курдских вооруженных формирований, которые в настоящий момент удерживают район Шейх-Максуд. Поэтому Алеппо падет, но это будет еще не скоро. Может быть, к концу текущего года - а может быть, и к концу следующего. Асад, конечно, останется, и Сирия будет отстроена. Все страны Персидского залива внесут свой вклад. Потому что самим сирийцам война уже очень надоела, и большинство хочет мира любой ценой. Ну а те иностранные бойцы, которые сейчас сражаются в разных группировках, после наступления мира покинут страну, потому что не захотят предстать перед судом за военные преступления. Самих сирийцев религиозные различия не так уж и волнуют. Главное - чтобы наступил мир.