Глава МИД НКР Карен Мирзоян подчеркнул важность углубления сотрудничества между Арцахом и Францией

  • Lragir.am
  • Общество - 28 Ноября 2016, 21:51
Министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Карен Мирзоян принял сегодня членов Круга дружбы Франция – Арцах Эрвана Бине, депутата Национального Собрания Франции и Жака Ремиле, а также бывшего мэра города Вьен (город-побратим с городом Гадрут).

Как передает пресс-служба МИД НКР, Карен Мирзоян, подчеркнув важность  развития и углубления сотрудничества между Арцахом и Францией  в различных сферах, высоко оценил последовательные шаги, осуществляемые Кругом дружбы в этом направлении.

В ходе встречи  состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся деятельности  Круга дружбы Франция – Арцах.

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