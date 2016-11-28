Глава МИД НКР Карен Мирзоян подчеркнул важность углубления сотрудничества между Арцахом и Францией

Министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Карен Мирзоян принял сегодня членов Круга дружбы Франция – Арцах Эрвана Бине, депутата Национального Собрания Франции и Жака Ремиле, а также бывшего мэра города Вьен (город-побратим с городом Гадрут). Как передает пресс-служба МИД НКР, Карен Мирзоян, подчеркнув важность развития и углубления сотрудничества между Арцахом и Францией в различных сферах, высоко оценил последовательные шаги, осуществляемые Кругом дружбы в этом направлении. В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся деятельности Круга дружбы Франция – Арцах.