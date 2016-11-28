Необходимо взять паузу в интеграции европейских стран врамках Евросоюза, заявил президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck) в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 27 ноября. "Создавая ЕС, мы разработали невероятную концепцию. Проект мира, о котором предыдущие поколения даже не могли мечтать. Но на этом пути к все большему объединению мы порой действовали настолько быстро, что не все граждане могли или хотели следовать за нами", - сказал Гаук. Нужно подумать о паузе и обсудить во время нее, "какой цели и с какой скоростью мы хотим достичь", добавил он. Политик также отметил, что необходимо больше обращать внимание на принцип субсидиарности с тем, чтобы вопросы, которые можно решить на национальном уровне, решались бы именно на нем.
Президент ФРГ Гаук призвал сделать паузу в процессе евроинтеграции
- Общество - 28 Ноября 2016, 10:27