Задержанному накануне бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну 17 ноября предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены". Как сообщается в пресс-релизе Следственного комитета РФ, по местам проживания в Москве и Московской области проведены обыски, сам он этапирован в Санкт-Петербург. В ходе допроса Оганесян отказался давать показания в качестве обвиняемого. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечает пресс-служба СК РФ. Деньги похищены через "фирмы-однодневки" Оганесян привлек субподрядчика, которому было выплачено более 50 миллионов рублей за поставку видеотабло. Эти деньги были похищены через фирмы-однодневки, а табло так и не было поставлено, установило следствие. Была установлена причастность к этому делу еще четырех человек, в том числе бывшего первого зампредседателя комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга Александра Янчика. Строительство стадиона "Зенит-Арена", предназначенного для проведения матчей на чемпионате мира по футболу в 2018 году, ведется с 2007 года. Его смета неоднократно увеличивалась. Власти города заявляли, что средства, выделенные на постройку стадиона в этом году, они намерены либо взыскать с бывшего генподрядчика "Инжтрансстрой-СПб" либо вернуть по банковской гарантии ВТБ. В августе появилась информация о том, что на достройку стадиона будут направлены более 2,6 млрд рублей, предназначавшихся на возведение 30 социальных объектов, в том числе семи детских садов, шести школ и поликлиники.
Бывшего вице-губернатора Петербурга обвинили в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены"
- Общество - 17 Ноября 2016, 21:26