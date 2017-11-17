Европарламент призывает к визовому упрощению с Арменией

Европейский парламент рекомендует Совету ЕС открыть визовый диалог с Арменией. Об этом говорится в документе, который был принят членами Европарламента во время сессии 15 ноября. Члены Европейского парламента утвердили рекомендации Совету ЕС, Европейской комиссии и внешнеполитической службе ЕС в преддверие саммита «Восточного партнерства» 24 ноября. Что касается карабахского конфликта, то депутаты Европарламента призывают Совет ЕС «призвать к немедленному прекращению военных действий между армянскими и азербайджанскими силами, которые лишают жизни солдат и простых граждан, препятствуя социально-экономическому развитию, и подтвердить поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по разрешению нагорно-карабахского конфликта и основным принципам от 2009 года, которые включают территориальную целостность, самоопределение и неприменение силы». Европейский парламент также призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры с целью реализации этих принципов для разрешения конфликта, который не может быть разрешен с использованием военной силы. Кроме того, они рекомендуют ЕС «ратифицировать новые соглашения между ЕС и каждой из сторон на условиях содержательных обязательств и существенного прогресса в разрешении конфликта, таких как поддержание прекращения огня и поддержка реализации основных принципов».