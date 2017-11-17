Во Франции задержали 35 «воров в законе» из Грузии

RFI В Париже и под Парижем сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали в понедельник 35 членов группировки «воры в законе» родом из стран бывшего СССР. Большинство из них — выходцы из Грузии. Об этом 16 ноября сообщает AFP со ссылкой на информированный источник. Источник агентства рассказал, что «воры в законе» занимались воровством или, например, трафиком сигарет. Они не стоят за крупными ограблениями. При этом речь идет об организованной группировке со строгой иерархией, со своим «кодексом чести», где каждый должен был вносить в «общак» 15% награбленного. Большинство задержанных — выходцы из Грузии, связанные с так называемой кутаисской группировкой «воров в законе». Полицейские изъяли у них 70 тысяч евро, огнестрельное оружие, автомобили и еще 200 тысяч евро, полученных преступным путем. По этому делу обыски прошли в итальянкой Калабрии. В полиции рассказали, что члены этой группировки имели квартиры не только в Париже, но также в Италии, Испании и Португалии. И использовали при их покупке поддельные документы Следствие по этому делу в течение двух лет вел центральный отдел полиции по борьбе с организованной преступностью, отдел уголовной полиции Парижа по борьбе с финансовыми преступлениями при участии посольства Грузии во Франции, Европола и Интерпола.