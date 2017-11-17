Парламент Армении в первом чтении продлил срок действия закона об освобождении уклонистов от уголовного преследования

Национальное собрание Армении на заседании в пятницу приняло в первом чтении законопроект о продлении срока действия закона, предоставляющего возможность уклонившимся от службы в армии согражданам освободиться от уголовного преследования, выплатив соответствующий штраф. Речь иидет о лицах, достигших 27 лет. Как сообщает “Арменпресс”, за поправки в закон “О гражданах, не прошедших обязательную военную службу в нарушение установленного порядка” единогласно проголосовали 85 депутатов. Законом предусмотрено, что лица, уклонившиеся от прохождения службы в армии, которым исполнилось 27 лет, должны за каждый год уклонения от призыва выплатить сумму в размере 200-кратной минимальной заработной платы, что позволит им освободиться от уголовного преследования и вернуться на Родину.