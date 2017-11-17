15 человек погибли в крупном ДТП в России

Пятнадцать человек погибли в результате крупного ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл, сообщили агентству "Интерфакс" в МВД республики. "Четырнадцать человек погибли на месте ДТП. Еще одна женщина скончалась по пути в больницу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что среди погибших есть несовершеннолетний. Эту информацию подтвердили в правительстве. По словам источника, четыре человека, в том числе трое детей, госпитализированы. В готовности к санитарной эвакуации пострадавших находится вертолет Ми-8 МЧС. В пресс-службе МВД ранее сообщали о шести пострадавших в ДТП. Глава Марий Эл Александр Евстифеев рассказал, что предполагаемая причина ДТП - неудачный маневр водителя микроавтобуса, который пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в лесовоз.