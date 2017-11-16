В Армении закрепляют брак исключительно между мужчиной и женщиной

Правительство одобрило поправки в Семейный кодекс, которые, как отметил министр юстиции Давид Арутюнян, обусловлены требованиями новой Конституции. «В частности, браком будет считаться исключительно союз между мужчиной и женщиной», сказал министр. «А разве до сих пор это было не так?» - поинтерсовался премьер Карен Карапетян. «Нет», сказал министр. В Кодекс будут внесены и другие поправки, в частности, касающиеся прав ребенка.