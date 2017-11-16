В Армении закрепляют брак исключительно между мужчиной и женщиной

  • Lragir.am
  • Право - 16 Ноября 2017, 14:17
Правительство одобрило поправки в Семейный кодекс, которые, как отметил министр юстиции Давид Арутюнян, обусловлены требованиями новой Конституции.

«В частности, браком будет считаться исключительно союз между мужчиной и женщиной», сказал министр.

«А разве до сих пор это было не так?» - поинтерсовался премьер Карен Карапетян. «Нет», сказал министр.

В Кодекс будут внесены и другие поправки, в частности, касающиеся прав ребенка. 

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