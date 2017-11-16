Антидопинговое агентство ВАДА отказалось вернуть статус РУСАДА

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Оставляя в силе решение по РУСАДА, учредители ВАДА отметили отсутствие среди российских спортивных функционеров "безоговорочного признания выводов из доклада Макларена". Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА, выявившего в России поддерживаемую на государственном уровне систему применения и сокрытия допинга. Это привело к недопуску российской сборной на Паралимпийские игры в Рио. Как заявил несколько дней назад немецкий журналист Хайо Зеппельт, предсказавший решение совета ВАДА, отстранение РУСАДА может поставить под вопрос российское участие в приближающихся Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В то же время председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, присутствовавший на заседании совета ВАДА в Сеуле, заявил, что отсутствие аккредитации у РУСАДА не помешает участию "чистых" российских спортсменов в соревнованиях. "Это какие-то искусственные барьеры, но это не помешает участию "чистых" спортсменов России в любых соревнованиях, и это самое важное. Решение ВАДА не стоит увязывать с предстоящим решением МОК", - цитирует РИА Новости главу ОКР. Российская делегация в Сеуле в очередной раз заявила, что сокрытие фактов применения допинга явилось результатом злого умысла прежнего руководства РУСАДА. "Но мы полностью отвергаем наличие системы допинга, поддерживаемой государством", - цитирует агентство Франс пресс выступление Жукова. Министр спорта России Павел Колобков заявил, что требования ВАДА "носят политический характер". "Хочется диалога, а не диктата. Россия заслуживает иного отношения. А это было какое-то судилище", - цитирует Колобкова агентство РИА Новости. 10 ноября ВАДА сообщило о получении базы данных московской антидопинговой лаборатории с результатами всех допинг-тестов российских спортсменов, проведенных в период с января 2012 по август 2015 года. В агентстве отмечали, что новые сведения могут помочь "усилить требования к российским властям о публичном признании результатов расследования Макларена". Каким образом ВАДА получило базу данных, в агентстве не уточнили. Газета New York Times писала, что электронный файл с данными поступил от информатора. Издание также отмечало, что база данных может предоставить новые доказательства употребления допинга российскими спортсменами и повлечь новые наказания для России. Доклад Макларена В мае 2016 года независимую комиссию ВАДА, созданную для расследования применения допинга российскими спортсменами, возглавил канадский юрист Ричард Макларен. В июле была опубликована первая часть доклада комиссии, в которой говорилось, что в России с 2011 по 2015 годы была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов. Во второй части доклада, представленной в декабре 2016 года, утверждалось, что в манипуляциях с допинг-пробами участвовали более тысячи российских спортсменов. Кроме того, в контексте манипуляций с допинг-пробами в докладе упоминался экс-министр спорта России Виталий Мутко. Российские власти и спортивные функционеры называли выводы Макларена бездоказательными и призванными опорочить имидж российского спорта. В ВАДА отмечали, что в докладе содержится недостаточно доказательств, поскольку московская антидопинговая лаборатория уничтожила многие образцы допинг-проб, а дополнительные запросы Макларена российским властям остались без ответа.