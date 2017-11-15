Президент Зимбабве Роберт Мугабе задержан военными

Военные, захватившие в Зимбабве здание государственной телекомпании Зед-би-си, объявили, что взяли под стражу президента страны Роберта Мугабе и его семью. При этом они не считают случившееся военным переворотом и заявляют, что Мугабе и его родным ничего не угрожает. В правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" заявили, что такой шаг был необходим "ради здоровья нации". "Ни Зимбабве, ни партия не принадлежат ни Мугабе, ни его жене. Сегодня начинается новая эра", - говорится в заявлении партии. По данным местных СМИ, Мугабе готовится подать в отставку, а его преемником станет не его жена, как сообщалось ранее, а вице-президент Эммерсон Мнангагва. "Товарищ Мнангагва поможет нам сделать Зимбабве лучше", - говоритсяс в заявлении правящей партии. Захват здания государственной телекомпании Зед-би-си произошел в ночь на среду. "Мы желаем заверить нацию в том, что его превосходительство президент и его семья живы и здоровы, и их безопасность гарантирована", - заявил в эфире телеканала человек в камуфляже. Агентство Рейтер опознало в этом человеке генерал-майора Мойо, возглавляющего тыловое управление зимбабвийского генштаба. Генерал добавил, что военные выступили против, как он выразился, преступников в окружении Мугабе.