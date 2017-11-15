Суд в третий раз направит Сечину повестку

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сегодня вновь не явился в суд на допрос по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, констатировала судья. "Направлялись повестки свидетелям, Сечину. О получении неизвестно", — отметила она. По словам судьи, "заказное письмо ожидает адресата". Кроме того, повестки направлялись по электронной почте и факсу. Улюкаев затруднился предположить, почему Сечин не приходит на допрос. "Не знаю. Чего гадать", — сказал он журналистам. Защита бывшего министра попросила вновь вызвать Сечина в суд — на заседание 20 ноября. Изначально допрос главы "Роснефти" был запланирован на понедельник, но топ-менеджер не пришел на заседание. В офисе компании, по словам судьи, отказались взять повестку у приставов. Опрошенные РИА Новости адвокаты заявили, что если Сечин и дальше не появится на заседаниях без уважительных причин, его могут доставить в суд принудительно. Оказалось, что он в тот день находился в Сочи, где проходили российско-турецкие переговоры на высшем уровне.