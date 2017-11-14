Артак Закарян об изменениях в армейском законодательстве

Для обеспечения прозрачности и во избежание возможных рисков, серьезные изменения предусмотрены в системе медицинского обследования и освидетельствования лиц, подлежащих призыву на срочную службу, а также при оценке состояния здоровья военнослужащих. Об этом заявил 14 ноября заместитель министра обороны Артак Закарян, представляя на рассмотрение парламента во втором чтении законопроект «О воинской службе и статусе военнослужащего», в котором объединены действующие законы «О несении воинской службы», «Воинской повинности», «О социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей». Как пояснил замминистра, поправки предполагают, что отныне процедуры медобследования и освидетельствования, а также список болезней, противопоказанных для несения воинской службы, будут определяться решением Правительства вместо ныне действующего порядка – утверждает министр обороны. Никаких изменений, связанных с правом на отсрочку от службы в армии, в проект закона «О военной службе и статусе военнослужащего» внесено не было. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, подчеркнув, что касающиеся отсрочки положения, содержащиеся в принятом в первом чтении законопроекте,сохранены в представляемом во втором чтении документе в неизменном виде. Следовательно, по словам замминистра обороны, об уступках, как это утверждают СМИ, не может быть и речи. То, о чем писала пресса, по словам Артака Закаряна, касалось другого законопроекта - «О гражданах, не прошедших обязательную военную службу в нарушение установленного порядка». Как сообщает радио Азатутюн, принятый в первом чтении закон «О военной службе и статусе военнослужащего» радикально меняет порядок получения отсрочки от службы в армии с целью учебы. В соответствии с ним, отсрочкой могут воспользоваться лишь те граждане, которые заключат договор с Министерством обороны, обязуясь в ходе учебы пройти военную подготовку, а по завершении учебы отслужить в армии в указанном Минобороны месте в течение трех лет. В противном случае они будут призваны в армию по достижении 18-летнего возраста сроком на два года. Кстати, согласно законопроекту, лица, подлежащие призыву на военную службу, помимо учебы могут также воспользоваться правом на отсрочку по семейным обстоятельствам и по здоровью. Примечательны в особенности льготы, предоставляемые в случае наличия детей. В данном случае, согласно законопроекту, от обязательной военной службы могут быть освобождены те молодые люди, которые до призыва в армию будут иметь двух или более детей, за исключением усыновленных. Получается, что молодые люди должны заиметь двоих детей либо до достижения совершеннолетия, то есть до 18 лет, либо в течение четырех лет учебы. Но в последнем случае неясно: если, воспользовавшись правом на отсрочку, молодой человек заключил договор с Министерством обороны, и после четырех лет учебы он должен служить в армии, будет ли этот договор признан недействительным в случае наличия детей. Примечательно также другое положение: от службы в армии могут быть освобождены те молодые люди, у которых жена беременна как минимум двойней, а срок беременности - шесть месяцев.