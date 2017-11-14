В Ереване сбежал заключенный

В Ереване из инфекционной больницы «Норк» ранним утром 14 ноября сбежал заключенный УИУ «Нубарашен» 30-летний Тельман Алавердян. Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции, Т.Алавердян обвиняется по п.1 ч.3 статьи 178, ч.1 статьи 329 и ч.1 статьи 324 УК. Правоохранительные органы просят всех, кто видел Т.Алавердяна, звонить по номерам 010-44-29-04, 1-02 или обратиться в ближайший отдел Полиции.