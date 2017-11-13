Прокурор потребовал для экс-командующего Армией обороны НКР Самвела Бабаяна семь лет заключения

Прокурор потребовал приговорить бывшего командующего Армией обороны Арцаха (НКР) Самвела Бабаяна к 7 годам лишения свободы.

По оценке гособвинителя Арама Арамяна, в ходе судебного разбирательства была доказана вина подсудимых в инкриминируемых им деяниях.

Прокурор, в частности, ходатайствовал признать Самвела Бабаяна виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 38-235(соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой) и частью 1 ст. 190(легализация доходов, полученных незаконным путем) УК РА и приговорить его к 7 годам лишения свободы.

Предпринимателя Санасара Габриеляна и еще одного подсудимого Армена Погосяна обвинение ходатайствовало признать виновным по части 2 статьи 235(незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК РА, потребовав для бизнесмена 4 года, а для Армена Погосяна – 3 года заключения.

А братьев Кочарянов, Жору Закаряна и Давида Арутюняна прокурор ходатайствовал признать виновными по части 1 статьи 38-190(соучастие в легализации доходов, полученных незаконным путем), однако потребовал для них разные меры наказания.

Для Андраника Кочаряна и Жоры Закаряна прокурор потребовал по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, для Карена Кочаряна - 3 года заключения условно, а для Д. Арутюняна – 2 года лишения свободы условно.

Сторона защиты попросило время на подготовку защитительной речи. Следующее заседание суда состоится на 20-е ноября.