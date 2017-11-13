СНБ сообщает подробности по делу о попытке ввоза в Армению гражданином Турции большой партии наркотиков

Служба национальной безопасности Армении сообщает подробности дела о попытке ввоза гражданином Турции крупной партии наркотиков.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СНБ, по факту указанной попытки ввоза героина из Ирана, пресеченной сотрудниками Комитета по госдоходам Армении, в следственном управлении СНБ Армении 10 июля текущего года было возбуждено уголовное дело, и ведется предварительное следствие.

В заявлении, распространенном Службой национальной безопасности, в частности, отмечено, что после проведения соответствующих оперативных и следственных действий СНБ на этом этапе считает целесообразным проинформировать общественность о том, что героин весом 105 кг. 100 г. брутто и 101 кг. 830 г. 160 мг. нетто был упакован в Иране в 204 брикета и спрятан в тайнике грузовика, зарегистрированном на иностранную компанию. 3 курдов, пока не выявленных следствием, заплатив водителю упомянутого грузовика, являющемуся гражданином Турции, заказали ему доставку наркотиков через территорию Армении в Грузию.

9 июля 2017 года грузовик пересек госграницу Армении и въехал на территорию таможенного пункта «Мегри», однако попытка контрабанды большого количества наркотиков через территорию Армении транзитным путем была предотвращена.

«Данные об участии граждан Армении в контрабанде наркотиков в настоящее время отсутствуют. Согласно предварительным данным, указанная партия наркотиков в дальнейшем на водных видах транспорта должна была быть перевезена в Европу», - отмечено в заявлении.

Наркокурьеру предъявлено обвинение по 2 пункту 3 части 266 статьи и 1 пункту 4 части 267.1 статьи УК Армении, в качестве меры пресечения в его отношении избран арест. Орган предварительного следствия при помощи МИД Армении в установленном порядке сообщил турецким властям о задержании гражданина этой страны.

Обвиняемый признал себя виновным и дал показания. Предварительное следствие по этому делу продолжается, сообщает news.am.