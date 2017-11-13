Обглоданное тело молодой женщины обнаружено в Тавушской области Армении

Растерзанное тело женщины со следами насилия обнаружено в Тавушской области Армении. Как сообщили “Фактинфо” в Следственном комитете Армении, на теле женщины диагностированы колото-резаные раны. В следственном управлении по Тавушской области возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Труп был найден 11-го ноября. От гражданина поступило сообщение о том, что на трассе Ереван-Севан-Иджеван, на подступах к дороге, ведущей в Чамбарак, близ моста, в пасти собаки была обнаружена часть человеческого тела, похожая на руку. Оперативно-следственная группа на берегу реки на территории села Овк нашла тело женщины, лежащей на земле ничком. Личность ее пока не установлена. По предварительным данным, женщине примерно 30-35 лет. В СК сообщили, что ведется расследование для установления ее личности и обстоятельств убийства.