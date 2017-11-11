WADA получила файл, подтверждающий доклад Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило электронный файл с базой данных допинг-проб российских спортсменов с января 2012 года по август 2015-го. Об этом сообщается на сайте организации в пятницу, 10 ноября. "Эти новые данные подкрепляют наше требование о том, чтобы российские власти тоже публично признали выводы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена", - заявил президент WADA Крэйг Риди. Как отмечается в пресс-релизе, специалисты WADA получили базу данных в конце октября и продолжают ее изучать. В агентстве обещают предоставить дополнительные сведения о результатах анализа на заседании исполкома организации 15-16 ноября. По информации газеты The New York Times, файл с результатами допинг-тестов в Московской антидопинговой лаборатории был передан WADA неким информатором, а не через официальные каналы. В начале декабря МОК решит судьбу сборной РФ С лета 2016 года две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) расследуют обвинения, представленные в докладе независимой комиссии WADA. В частности, Россию обвиняют в систематических манипуляциях с допинг-пробами и применении допинга рядом российских спортсменов на зимних Играх 2014 года в Сочи. 5-7 декабря на заседании исполкома МОК в Лозанне должно быть принято решение о штрафных мерах в отношении РФ вплоть до отстранения российской сборной от участия в зимних Олимпийских Играх, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.