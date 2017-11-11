WSJ: Анкара предлагала Флинну 15 млн долларов за похищение Гюлена

Турецкое правительство предлагало 15 млн долларов экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну и его сыну за помощь в экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена из Соединенных Штатов в Турцию. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, представители Анкары встречались с Флинном в декабре прошлого года. В ходе встречи обсуждался, в частности, план, при котором Гюлена, проживающего в эмиграции в Пенсильвании, насильно доставили бы на частном самолете в Турцию, пишет WSJ. В то же время свидетельств того, что экс-советник Трампа получил от Анкары какие-либо деньги, нет. Адвокаты Флинна назвали статью WSJ "ложной" Эта история стала предметом расследования со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера, отмечает газета. В свою очередь, адвокаты Майкла Флинна назвали сведения, приведенные в статье WSJ, "возмутительными" и "ложными". Власти Турции считают Фетхуллаха Гюлена главным организатором попытки госпереворота в июле 2016 года и с прошлого года безуспешно пытаются добиться от Вашингтона его экстрадиции.