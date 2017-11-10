Состав преступления в действиях охранников ЕГУ: представлено сообщение

«Союз информированных граждан» 9 ноября 2017 года представил в Центральный отдел Управления полиции Еревана сообщение по факту преступления касательно закрытия дверей вузов сотрудниками службы безопасности ЕГУ и других сотрудников. В частности, согласно сообщению, студентам ЕГУ запретили выходить из университета и участвовать в забастовке и мирном собрании, организованных общественной инициативой «Во имя развития науки». Копии этого сообщения также были направлены в Следственный комитет Республики Армения, прокуратуры административных районов Кентрон и Норк-Мараш и начальнику полиции Владимиру Гаспаряну.Внимание полиции было обращено на тот факт, что подобным образом сотрудники службы безопасности и другие сотрудники вузов не только нарушают право на проведение забастовок и мирных митингов, но и совершают уголовно наказуемое преступление, лишая студентов свободы передвижения на определенный период времени и удерживая их в взаперти․Ссылаясь на ряд новостных сайтов, в сообщении подчеркивается, что сотрудники службы безопасности вузов, большинство из которых являются сотрудниками разных частных поставщиков охранных услуг, не только нарушают свои обязанности охранника, проявляют неуважение к студентам, но и совершают также действия, содержащие признаки преступления, установленные частью 1 и 2 статьи 133 Уголовного кодекса РА.Конституция Армении гарантирует право каждого на свободу передвижения или право участвовать в мирных собраниях. И незаконное лишение свободы лица квалифицируется как уголовно наказуемое действие по статье 133 Уголовного кодекса РА, а воспрепятствование участию в законных собраниях по статье 163.В сообщение также затрагивался Закон РА «О частной охранной деятельности» и было зафиксировано, что деятельность сотрудников службы безопасности высших учебных заведений противоречит и не соответствует их обязательствам и правам в соответствии с данным законом.Таким образом, в сообщении указывается, что наличествуют случаи лишения права студентов на свободу передвижения по территориям вузов и ​​воспрепятствования участию учащихся в законных забастовках, применения физической силы со стороны охранников в отношении студента, а также многочисленные нарушения профессиональных обязанностей со стороны охранников, для которых установлена как уголовная ответственность, так и ответственность для соответственной охранной организации вплоть до лишения лицензии охранной организации (эту функцию осуществляет Полиция РА).В соответствии с сообщением требуется, чтобы сотрудники правоохранительных органов по установленному порядку провели расследование, выявили случаи нарушений и преступлений, раскрыли реальных виновников и подвергли уголовной ответственности. Одновременно ожидается, что полиция РА посодействует, чтобы в дальнейшем двери вузов неуместно не закрывались, студенты не находились взаперти, и они не были лишены права свободно передвигаться по территории вузов и спокойно входить и выходить из них, не подвергались незаконному применению физической силы и могли мирным образом проводить свои забастовки и собрания․«Союз информированных граждан»