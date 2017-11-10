ЕСПЧ вынес решение по делу Ваана Ширханяна

Европейский суд по правам человека(ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего заместителя министра обороны Армении Ваана Ширханяна, проходящего обвиняемым по делу “о вооруженной норкской группировке”. Об этом корреспонденту "ФактИнфо" сообщил адвокат В. Ширханяна – Айк Алумян. Он заявил, что усилиями адвоката Анны Маралян ЕСЧП постановил применить правило 39, которым обязало государство немедленно принять меры для грамотной оценки его состояния здоровья и обеспечения необходимого лечения. Алумян добавил, что к процессу будут привлечены специалисты, приглашенные как государством, так и В. Ширханяном, включая специалистов из-за рубежа. "Можно констатировать, что ситуация с сегодняшнего дня меняется", - заявил Алумян.