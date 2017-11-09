Премьер-министр Армении поручил ускорить рассмотрения жалоб по штрафам

Обжалования граждан административных актов надо рассматривать быстрее. Об этом заявил на заседании Правительства Армении 9 ноября премьер-министр Карен Карапетян. Исследования показывают, что административные акты в первую очередь обжалуют не в административном, а в судебном порядке. Зачастую аргументация государства оказывается недостаточной. Поэтому, отвергнутые на административном уровне, жалобы принимаются на судебном, заметил премьер-министр. Согласно статданным по положению на ноябрь 2017 г, на этапе следствия находится около 9,2 тыс дел. Заседания в суде общей юрисдикции назначаются на январь 2018 г, а в апелляционном – уже на 2019 г. Для разгрузки судов, он поручил министру юстиции Давиду Арутюняну, министру транспорта, связи и информационных технологий Ваану Мартиросяну, главе Комитета госдоходов Вардану Арутюняну за 2 месяца представить в аппарат Правительства предложения о повышении эффективности и прозрачности рассмотрения жалоб.