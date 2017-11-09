Один на 10 тысяч: адвокаты в Азербайджане стали монополией

С 1 января 2018 года в Азербайджане с его населением в 10 миллионов человек представлять граждан в суде смогут только члены единственной Коллегии адвокатов, которых на всю страну всего 905 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал поправки, которые парламент Азербайджана Милли Меджлис включил в гражданский процессуальный кодекс, административный процессуальный кодекс и закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности". В уголовных делах в Азербайджане уже давно могут вести защиту только члены Коллегии, но теперь к ним прибавились и дела гражданские. Таким образом, в стране полностью ликвидирован институт представительства. Адвокатов на всех не хватит Согласно азербайджанскому госкомстату, в стране живет 9,8 миллиона человек. При этом в коллегии адвокатов состоит только 905 человек. Так, в Газахском районе с населением 96 тысяч человек работает только два члена Коллегии адвокатов. "При этом многие из тех, кто состоит в Коллегии, не занимаются адвокатской деятельностью", - говорит юрист и правозащитник Самед Рагимли. Юридической защиты лишатся самые малообеспеченные. Нехватка адвокатов создаст высокий спрос на защитников. "Таким образом, цены на их услуги будут расти, а это значит, что не всем они будут по карману, - говорит Самед Рагимли. - То есть это решение отразится на самых бедных и незащищенных слоях". Ухудшится качество защиты Высокий спрос и загруженность адвоката отразится и на качестве его работы. Кроме того, единственная на всю страну Коллегия адвокатов становится своего рода монополистом в деле защиты. "У нас всего одна адвокатская коллегия, в то время как во всех странах с развитой правовой культурой адвокатская деятельность не монополизирована и, как правило, есть региональные коллегии адвокатов, - говорит юрист Эркин Гадирли. - У нас же на это не пошли, так как демонополизация адвокатской деятельности привела бы к определенным политическим последствиям. Монополия тут, как и в экономике, занижает качество". "Многие члены Коллегии одновременно являются работниками госорганов, при этом другие действительно хорошие и известные адвокаты не состоят в коллегии или были из нее исключены", - говорит Самед Рагимли. Причины решения Официальная причина изменений в законах - улучшение качества оказываемых услуг, устранение из этой среды непрофессионалов. "Упомянутые изменения и дополнения являются продолжением прогрессивных судебно-правовых реформ в нашей стране. Эти изменения окажут положительное влияние на улучшение качества юридических услуг, предоставляемых населению в нашей стране", - говорится в сообщении самой Коллегии адвокатов, В заявлении говорится, что Коллегия будет расширена, а в ближайшее время пройдут экзамены на членство в ней. Однако называются и другие причины изменений. Они, возможно, затруднят отправку дел в Европейский суд по правам человека. "В последние три года Евросуд стал активно принимать решения по жалобам из Азербайджана, - говорит правозащитник Мятанят Азизова, политбеженка, живущая в Европе. - Последние годы в стране тысячи судебных решений, которые не защищают нарушенные права, а наоборот, поддерживают структуры, нарушавшие права людей, особенно [...] свободу собраний, право на собственность". По ее словам, решения Евросуда серьезно сказываются как на бюджете страны, так же и на ее имидже. "Изменение в законе нацелено на то, чтобы население страны меньше обращалось в суд, так как юристы, представители в судах, сотрудничавшие с НПО, часто оказывали бесплатную правовую помощь. Меньше жалоб - это положительная статистика и доказательство того, что нарушений прав нет", - говорит Азизова. Как менялось законодательство В 2000 году аналогичные изменения были внесены в уголовный кодекс в отношении обвиняемой стороны. А с 2013 года потерпевшая сторона также была лишена права на защиту со стороны нечлена Коллегии адвокатов. "Таким образом, мы имеем дело с чередой постепенных изменений", - говорит юрист и правозащитник Халид Багиров. Что касается уголовных дел, то в этом случае адвоката по требованию обвиняемого предоставляет государство. Теперь, по словам Багирова, трудность состоит в том, чтобы его найти. "Качество услуг такого адвоката, как правило соответствует, его стоимости - два маната в час [1,17 доллара по текущему курсу Центрального банка Азербайджана]", - говорит юрист. О том, что в Азербайджане систематически нарушаются права человека и собственности, не раз заявляли международные организации. В "Индексе прав собственности" Международного альянса прав собственности Азербайджан занимает 115-е место из 127 стран списка. А в индексе "Состояние свободы в мире" организации Freedom House Азербайджан находится на 188-м месте из 210.

