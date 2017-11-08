Сечина вызвали в суд по делу Улюкаева

Прокурор Борис Непорожный попросил суд вызвать на процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева руководителя нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, которое поддержали и защитники Улюкаева. После удовлетворения ходатайства о вызове в суд Сечина прокурор внезапно заявил, что сторона обвинения закончила представление доказательств. «Гособвинение говорит: у нас есть свидетель, просим его вызвать. И тут же говорит: мы закончили предоставлять доказательства! Как это возможно?» — отреагировали защитники Улюкаева. «Роснефть» прокомментирует решение Замоскворецкого суда Москвы о вызове главы компании Игоря Сечина в суд для дачи показаний по делу против бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева о получении взятки после получения повестки, сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. «Получим повестку — будем говорить», — сказал он. В августе сообщалось, что Сечин числится в списке свидетелей по делу Улюкаева. Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль тогда рассказала, что в список главный исполнительный директор «Роснефти» был внесен стороной обвинения. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил РБК, что Игорь Сечин готов прийти в суд, если его вызовут туда в этом качестве. Однако суду будет необходимо учесть возможности и плотный график главы «Роснефти» и подстроиться под него.

