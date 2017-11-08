СК Армении сообщил подробности беспорядков в горисской тюрьме

Следственным управлением Следственного комитета РА по Сюникской области предпринимаются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств беспорядков, произошедших в уголовно-исполнительном учреждении “Горис”. Как сообщает пресс-служба СК, по предварительным данным, 30-го октября 2017 года, около 15:30 во время проведения сотрудниками Службы национальной безопасности РА и Управления уголовно-исполнительных учреждений следственных и процессуальных действий в режимном корпусе среди заключенных и осужденных, содержащихся почти во всех камерах на 1-м и 2-м этажах корпуса, возникли недовольства. Последние стали бить в двери и в дверные проемы для передачи еды, выбрасывать из окон и проемов обгорелые постельные принадлежности и другие бытовые предметы, разбили ряд дверей в камеру и проемы, нецензурно выражались и произносили оскорбительные фразы. По данному факту вПрокуратуре Сюникской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 225(массовые беспорядки) Уголовного кодекса РА, которое поступило в производство следственного управления СК РА по Сюникской области. Предпринимаются необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств произошедшего, личностей лиц, участвовавших в беспорядках, индивидуализацию их действий и дачу им соответствующей уголовно-правовой оценки.