Во Франции суд отклонил иск Азербайджана к журналистам

Суд в Нантере отклонил иск государства Азербайджан к французской государственной телекомпании France Télévisions и двум журналистам. Поводом для иска стало то, что журналисты назвали Азербайджан «диктатурой», а его президента Ильхама Алиева «деспотом».

Суд в Нантере подчеркнул, что закон о свободе прессы не дает права государству подавать иск о клевете против гражданина, а уж тем более против журналиста.

7 ноября 2015 года на телеканале France 2 вышла расследовательская программа Cash Investigation о зарубежных поездках экс-президента Франции Франсуа Олланда, во многом посвященная Азербайджану. В самом начале передачи телеведущая Элиз назвала режим Ильхама Алиева «одной из самых жестоких в мире диктатур». В тот же день автор программы Лоран Ришар в эфире радиостанции France Info назвал Ильхама Алиева «диктатором»и «деспотом».

Из-за этих слов государство Азербайджан подало в суд, обвинив этих двух французских журналистов и главу телекомпании France Télévisions Дельфин Эрнот в клевете.

На первом судебном заседании по этому делу 5 сентября ответчики и из защитники настаивали на принципиальной неприемлемости этого процесса, когда государство подает в суд на журналистов. «Представьте себе Северную Корею, которая бы 47 раз в месяц подавала иски в отношении журналистов» — заявила тогда Элиз Люсе.

Свидетели истцов говорили о демократических преобразованиях в Азербайджане. Однако международная организация «Репортеры без границ» указала, что ситуация со свободой слова в Азербайджане за последние годы ухудшилась. Страна занимает 162-е место из 180 в индексе свободы слова «Репортеров без границ» от 2017 года.