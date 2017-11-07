Весельницкая заявила, что Трамп-младший обсуждал с ней вопрос об «Акте Магнитского»

Встреча российского юриста и Дональда Трампа-младшего рассматривается в рамках «российского расследования» По словам российского юриста Натальи Весельницкой, встретившейся с Дональдом Трампом-младшим во время предвыборной кампании 2016 года, сын Трампа сказал ей, что если его отец будет избран, то он, возможно, вернется к вопросу об принятом в США законе, налагающем санкции на российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Нью-йоркский адвокат Алан Футерфас, представляющий интересы Дональда Трампа-младшего, пока не ответил на просьбу о комментарии. Так же поступил и представитель Весельницкой. Состоявшаяся в июне 2016 года в Нью-Йорке встреча Весельницкой, с одной стороны, и Дональда Трампа-младшего и других высокопоставленных членов комагды Трампа, с другой, является предметом внимания следователей в рамках расследования по поводу вмешательства России в выборы-2016.