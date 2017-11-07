Le Monde: «Документы райских островов» как угроза демократии

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал новую серию расследований об офшорных счетах под названием Paradise Papers («Документы райских островов»). В расследовании принимали участие журналисты французской газеты Le Monde. В понедельник, 6 ноября, в редакционной колонке руководитель издания Жером Феноглио объясняет, почему уход от налогов ставит под угрозу ценности демократии и как 350 миллиардов евро, спрятанные в офшорах, потворствуют распространению неравенства и несправедливости во всем мире. Автор статьи напоминает, что это разоблачение тайных владельцев офшорных счетов далеко не первое. В 2014 году весь мир обсуждал так называемое дело LuxLeaks про тайные сделки сотен компаний с мировым именем в Люксембурге. В 2015 году было дело SwissLeaks, когда журналисты нашли 100 миллиардов долларов, спрятанных на счетах швейцарского филиала британского банка HSBC, для уклонения от уплаты налогов. Наконец, самое громкое расследование, затронувшее политиков и бизнесменов из десятков стран мира, было опубликовано в 2016 году. «Панамские архивы» показали пути отмывания грязных денег для ухода от уплаты налогов или сокрытия нелегальных доходов, полученных преступным путем. На этот раз расследование «Документы райских островов» продемонстрировало, как самые богатые люди мира находят лазейки в системе налогового законодательства, чтобы сэкономить свои деньги, оставаясь при этом в рамках законов. Стоит ли тогда вообще публиковать эти данные, если все счета были открыты легально? И зачем это нужно, ведь эти публикации ничего не изменят? Директор Le Monde пытается ответить на два самых главных риторических вопроса, которые возникают у читателей после выхода очередного подобного рода расследования. Ответом на это может быть осознание того, что общественные отношения во всем мире строятся не только на законах, но и на ощущении доверия. И крупный капитал, выступая публично за открытую и конкурентную экономику, сам пытается уйти в закрытые и непрозрачные системы, которые дают ему преференции над остальными гражданами. Согласно исследованию французского экономиста Габриеля Зукмана, 0,1% самых богатых людей мира благодаря офшорам и налоговой оптимизации платят на 30% меньше налогов, чем требуют их реальные доходы. По расчетам Зукмана, 40% дохода транснациональных корпораций оседает в офшорах. В результате этих махинаций бюджеты разных стран мира недополучили 350 миллиардов евро. В том числе 120 миллиардов лишились европейские страны, в частности, 20 миллиардов — Франция. Однако эти цифры полностью встроены в существующую мировую экономику и практику сокрытия капиталов. Чтобы положить конец этой циничной и лицемерной практике, достаточно избавиться всего от двух факторов: жадности бизнесменов и бездействия государства. Однако эти два фактора часто оказываются завязаны друг на друга, и поэтому решать их просто некому. Как это происходит, например, в случае президента США Дональда Трампа, когда 13 его советников оказываются затронутыми этим расследованием. Или во Франции, когда отмена налога на богатство объясняется риском ухода капиталов, однако государство ничего не делает для борьбы с офшорами, считает Феноглио. Впрочем, не все так плохо, признают авторы публикации в Le Monde. Не стоит недооценивать прогресс, достигнутый за последнее десятилетие, когда после финансового кризиса 2008 года борьба с уклонением от уплаты налогов стала одним из приоритетов для международного сообщества. И даже самые вредные офшорные государства стали соглашаться на раскрытие банковской тайны для борьбы с нарушителями налогового законодательства. Значительный прогресс также был достигнут в борьбе с распространенной практикой «налоговой оптимизации», которой злоупотребляли транснациональные корпорации. Однако до победы в этой битве еще очень далеко, заключает издание.