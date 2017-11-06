Все оказываемые в рамках соцпакета услуги будут сохранены и в будущем году - министр

Все услуги, оказываемые в рамках соцпакета, будут сохранены и в будущем году, заявил министр труда и социальным вопросам Армении Артем Асатрян, отвечая на вопрос депутата от правящей РПА Рузанны Мурадян о причинах сокращения в госбюджете на 2018 года средств, выделяемых на на социальную сферу. Его слова приводит “Арменпресс”. "Могу заверить в том, что оказываемых по соцпакетам услуг меньше не стало. Сокращение средств на социальную сферу обусловлено уточнением числа бенефициаров соцпакетов, т.е., сократилось их число",- сказал Артем Асатрян. По его словам, в данный момент правительство не обсуждает вопрос о включении в программу соцпакета новых категорий бенефициаров.