Завершено судебное следствие по делу экс-командующего Армией обороны НКР Самвела Бабаяна

На следующем заседании суда по делу бывшего командующего Армией обороны Арцаха (НКР) Самвела Бабаяна и еще 6 фигурантов с обвинительной речью выступит прокурор Арам Арамян. А на сегодняшнем заседании было объявлено о завершении судебного следствия. Ранее пресс-центр Службы национальной безопасности Армении сообщил о завершении предварительного следствия по уголовному делу в части, касающейся 7 лиц, проходящих обвиняемыми в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации полученного преступным путем имущества (отмывания денег), а также незаконного приобретения, хранения и перевозки боеприпасов. На основе совокупности добытых доказательств Самвелу Бабаяну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 190(легализация доходов, полученных незаконным путем) и ч.2 ст. 38-235(Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой) УК РА.