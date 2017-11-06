Paradise Papers: сыновья премьера Турции оказались в центре нового офшорного скандала

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив об офшорной деятельности мировых политиков, лидеров компаний, их родственников и партнеров, передает «Арменпресс».

В материалах, получивших название “Paradise Papers”(“Райское досье”), 13,4 миллиона документов, уточняет Express.

В перечень лиц, в частности, попали президент США Дональд Трамп, королева Великобритании Елизавета II, чиновники и менеджеры крупных компаний — Apple, Uber и других. Всего в списке более 120 человек. В центре нового офшорного скандала оказались и сыновья премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма – Эркам и Бюлент Йылдырымы. В материалах консорциума говорится, что сыновья премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма – Эркам и Бюлент Йылдырымы - являются собственниками 2 компаний, зарегистрированных на Мальте. Первая компания - Hawke Bay Marine Co. Ltd - была создана в апреле 2004 года. Она владеет грузовыми судами и занимается фрахтом. Вторая компания - Black Eagle Marine Co. Ltd - была создана в 2007 году.

Директором обеих компаний является Эркам Йылдырым, владеющий в то же время большей частью акций. Как сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), Эркам и Бюлент Йылдырымы отказались комментировать опубликованные материалы.