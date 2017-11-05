"Райские досье" вскрыли связи окружения Трампа с приближенными Путина

Репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов. Результаты расследования, получившего название "Райские досье" или "Файлы райских островов" (Paradise Papers), опубликованы в воскресенье, 5 ноября. Разоблачение, по своему масштабу сопоставимое с "панамскими досье", бросает, в частности, свет и на деловые связи высокопоставленных членов администрации американского лидера Дональда Трампа с российскими приближенными президента Владмира Путина.

Так, в расследовании фигурирует имя американского министра торговли Уилбура Росса, которого связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур", сообщает Дойче велле. .

В основе масштабного расследования — очередная утечка документов. В распоряжении журналистов оказались 6,8 миллионов внутренних документов юридической консалтинговой компании Appleby, расположенной на Бермудах, 566 тысяч внутренних документов сингапурской трастовой компании Asiaciti Trust, и 6,2 миллиона документов из корпоративных реестров в девятнадцати офшорных зонах.

Как пишет Le Monde, изучение всех документов заняло год, всего в расследовании приняли участие журналисты 96 мировых СМИ. В России расследование публикует «Новая газета».

Большая часть нового расследования касается американских политиков. В рамках расследования журналисты выяснили, что с инвестициями в оффшоры связаны 13 приближенных президента США Дональда Трампа. Среди них Рэкс Тиллерсон, госсекретарь США, а в прошлом — директор нефтяной компании ExxonMobil. По информации журналистов, он также возглавлял нефтяную компанию, зарегистрированную на Бермудах, которая занималась добычей нефти в Йемене.

Журналисты ICIJ узнали, как с Россией связан Уильбур Росс, министр торговли США и член совета директоров Navigator Holdings Ltd. Судя по документам, эта компания является партнером «Сибур Холдинг», крупнейшего нефтехимического российского холдинга, совладельцами которого являются Кирилл Шамалов, предполагаемый зять Владимира Путина, а также Геннадий Тимченко и Михаил Мехельсон, которые входят в американский санкционный список. Получение Уильбуром Россом прибыли от партнерства с российской компанией, может влиять на его решения как министра торговли. Поэтому, как пишет газета Le Monde, партнерство «Сибур Холдинг» и Navigator Holdings Ltd. приводит к конфликту интересов.

Кроме того, в расследовании есть части о том, что королева Великобритании Елизавета II хранит часть своих средств (7.5 миллионов фунтов) на счетах в офшорах, о том, как владелец фонда DST Global Юрий Миллер инвестировал деньги ВТБ и Газпрома в Twitter (400 миллионов долларов) и в Facebook (800 миллионов долларов).

В 2016 году журналисты ICIJ опубликовали расследование, основанное на утечке документов из панамской юридической компании Mossack Fonseca, которое в прессе назвали Panama Papers. Тогда журналисты получили доступ к 11,5 миллионам документов. В них фигурировали имена шести глав государств и правительств. Из этих документов стало известно, что российский миллиардер Сергей Ролдугин обладал офшорными фондами в несколько миллиардов долларов. По итогам расследования источник «Новой газеты» заявил, Ролдугин является «хранителем» денег Владимира Путина, сообщает RFI.