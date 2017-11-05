Среди задержанных саудовских эмиров оказался принц-миллиардер аль-Валид

Владелец инвестиционной компании ​Kingdom Holding, племянник короля Саудовской Аравии, миллиардер аль-Валид ибн Талал оказался среди задержанных по подозрению в коррупции членов королевской семьи, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник. Кроме него, под стражей находится также бывший министр финансов королевства Ибрагим аль-Ассаф. Всего, по данным телеканала Al Arabiya, власти задержали 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и десятки бывших министров. Ранее король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ о борьбе с коррупцией и создании верховного комитета по борьбе с коррупцией под председательством наследного принца. Монарх заявил, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах королевства. ​ В августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы банка в его капитал может войти принц аль-Валид. «Принц является крупнейшим акционером Citigroup (более 6% акций). Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановления работы финансового учреждения», — сообщила тогда пресс-служба Хотина. Forbes оценивает состояние принца аль-Валида в $18 млрд. Он владеет 95-процентной долей в Kingdom Holding и является крупнейшим акционером одного из международных финансовых конгломератов Citygroup (более 6% акций). Ему также принадлежат доли в таких компаниях, как Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), CitiGroup, Twitter, 21st Century Fox, Disney. Он является владельцем отеля George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке.

