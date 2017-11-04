Суд в Ереване счел неправомерным решение о задержании подозреваемого в получении особо крупной взятки

Суд в Армении счел решение о задержании подозреваемого в получении взятки в особо крупных размерах неправомерной. Как сообщается на странице адвоката Рафаела Амирханяна в соцсети Фейсбук, 3 ноября 2017 года суд ереванских административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун под председательством судьи Марине Мелконян, взяв на рассмотрение жалобу касательно правомерности задержания его подзащитного – бывшего заместителя начальника Природоохранной государственной инспекции Министерства охраны природы РА, – удовлетворил ее и подтвердил неправомерность лишения его подзащитного личной свободы. Амирханян также написал, что его подзащитный был задержан по подозрению в совершении деяний, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 3 статьи 311 Уголовного кодекса РА (получение взятки в собо крупных размерах). Адвокат поблагодарил судью Марине Мелконян за очередное объективное и беспристрастное решение.