Умер пожизненно осужденный по делу о теракте в парламенте Армении

Приговоренный к пожизненному заключению по делу о теракте в парламенте Армении 27-го октября 1999 года Эдуард Григорян скончался сегодня ночью в ереванской больнице. Эту информацию “Фактинфо” подтвердили в отделе по связям с общественностью Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Армении. Там же проинформировали, что Григорян почувствовал боли в области сердца. Была вызвана бригада "скорой помощи". Он был доставлен в медцентр “Эребуни”, где скончался.