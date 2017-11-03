Умер пожизненно осужденный по делу о теракте в парламенте Армении

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 03 Ноября 2017, 11:35
Приговоренный к пожизненному заключению  по делу о теракте в парламенте Армении  27-го октября 1999 года Эдуард Григорян скончался сегодня ночью в ереванской больнице.

Эту информацию “Фактинфо” подтвердили в отделе по связям с общественностью Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Армении. Там же проинформировали, что Григорян почувствовал боли в области сердца. Была вызвана бригада "скорой помощи". Он был доставлен в  медцентр “Эребуни”, где скончался.

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