Суд арестовал восьмерых членов распущенного правительства Каталонии

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об аресте восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости. В их числе - бывший вице-президент региона Уриол Жункерас. На заседание суда в Мадриде пришло девять членов каталонского правительства, из них восемь были помещены под арест без права на выход под залог. Прокуратура Испании довбивается ареста еще пятерых членов каталонского кабинета, не явившихся в четверг на суд в Мадриде, во главе с его лидером Карлосом Пучдемоном. Арестованных министров обвиняют в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае признания их виновными в попытке мятежа им грозит до 30 лет лишения свободы. Еще одного бывшего члена правительства Санти Вилу, который руководит департаментом по делам предпринимательства и науки, прокуратура попросила оставить на свободе под залог в 50 тыс. евро. Вила подал в отставку еще до провозглашения независимости Каталонии. Бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства на заседание суда не явились. В настоящий момент они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании запросила европейский ордер на их арест. Сам Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями "безопасности и свободы" и выразил готовность вернуться, если Мадрид предоставит ему некие "гарантии". Национальное радио Испании опубликовало в "Твиттере" фотографию Пучдемона в одном из кафе в Брюсселе, сопроводив ее информацией о том, что его видели там в то время, когда другие представители каталонского правительства явились в суд. Адвокат Пучдемона объяснил отсутствие своего подзащитного "нехорошей" атмосферой в стране. Девять других уволенных членов регионального правительства Каталонии явились в суд, где восемь из них были арестованы и отправлены в тюрьму. Основанием для ареста стали их показания на заседании. Кого хотят арестовать испанские власти? Пучдемон заявил, что не вернется в Испанию до тех пор, пока он и четверо его уволенных коллег не получат гарантии справедливого судебного разбирательства. Как сообщает информационное агентство Efe, федеральный прокурор Бельгии заявил, что после получения ордера на арест будет действовать в соответствии с законодательством. Прокуратура просит выдать ордера на арест следующих каталонских чиновников: § Меритчель Серрет, бывший министр сельского хозяйства § Антони Комин, бывший министр здравоохранения § Луис Пуч, бывший министр культуры § Клара Понсати, бывший министр образования Как сообщается, некоторые из них просили разрешение предстать перед судом по видеосвязи. Бельгийский адвокат Пучдемона сообщил агентству Рейтер, что он будет сотрудничать с властями Испании и Бельгии.