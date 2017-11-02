Задержан начальник отдела обеспечения безопасности ванадзорской тюрьмы

Еще один случай получения взятки раскрыт в ходе расследования уголовного дела о коррупционных преступлениях с участием руководства уголовно-исполнительного учреждения “Ванадзор”, а также отдельных должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении. В частности, как отмечается в сообщении, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 311(получение должностным лицом взятки за заведомо неправомерное действие или бездействие в пользу взяткодателя или представляемого им лица) и частью 1 статьи 308(злоупотребление должностными полномочиями), задержан начальник отдела обеспечения безопасности УИУ “Ванадзор” Микаел Каракишян. Сообщается, что Каракишян в июне-июле 2017 года получил взятку от осужденного Тамаза Ферояна за совершение заведомо незаконных действий в пользу последнего и других заключенных. Более того, отмечается, что проведенные в камерах обыски в ряде случаев носили формальный характер, вследствие чего осужденные беспрепятственно посещали различные камеры, употребляли спиртное и наркотики.