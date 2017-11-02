Четыре человека, в том числе чиновники Природоохранной госинспекции Армении, задержаны по подозрению во взяточничестве

Четыре человека, в том числе чиновники Природоохранной государственной инспекции Министерства охраны природы Армении, задержаны по подозрению во взяточничестве . “В результате масштабных следственно-процессуальных действий, предпринятых в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностным положением, получении взятки и незаконной вырубки деревьев, установлено, что бывшие сотрудники Природоохранной госинспекции Министерства охраны природы Армении получили взятку в крупном размере за отказ от регистрации реальных объемов незаконно срубленных деревьев на территории лесничества “Арцваник” Сюникскоого лесного хозяйства ГНКО “Армлес””, - говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Специальной следственной службы РА. Согласно добытым по уголовному делу фактическим данным, в период с 1-го по 21-е ноября 2016 год в “Арцванике” прошла инспекция, по итогам которой были выявлены случаи незаконной вырубки деревьев. В состав инспекционной группы входили руководящие должностные лица Госинспекции Министерства охраны природы РА, которые в ходе проверки получил взятку в крупном размере за отказ от регистрации реальных объемов незаконно срубленных деревьев и минимизацию причиненного ущерба. Решением следователя Специальной следственной службы Армении по подозрению в получении, дачи взятки и пособничестве в даче взятки задержаны 4 человека, в том числе бывшие должностные лица Природоохранной госинспекции и сотрудники лесничества “Арцваник”. Для установления всех обстоятельств вышеуказанного преступления и дачи необходимой правовой оценки действиям вовлеченных в это лиц проводятся неотложные следственные действия. Сообщается, что Служба национальной безопасности и Полиция Армении проводят оперативно-розыскные мероприятия. Предварительное следствие продолжается.