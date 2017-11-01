Армянские таможенники пресекли ввоз особо крупной партии героина из Ирана

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 01 Ноября 2017, 13:13
Армянские таможенники пресекли ввоз в республику особо крупной партии героина через контрольно-пропускной пункт Мегри на границе с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственным доходам Армении.

Попытка контрабандного провоза наркотиков была предотвращена в результате мероприятий, предпринятых сотрудниками Управлений предпропускного контроля КГД  и по борьбе с контрабандой.

Партия героина была обнаружена в ходе рентгеновского досмотра зарегистрированного в Грузии и принадлежащего ООО “Омертранспорт” грузовика-рефрижератора марки "DAF", прибывшего из Ирана в Армению.

Сообщается, что за рулем грузовика находился гражданин Турции Ферди Оздемир.

Затем грузовик в условиях усиленного таможенного контроля был препровожден на таможенный склад в Ереване, где транспортное средство тщательно досмотрели.

"В заранее оборудованном в багажнике тайнике был обнаружен героин весом 105 кг. Подготовленные материалы переданы в следственную службу Службы национальной безопасности для осуществления производства", - отмечается в сообщении.

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