Армянские таможенники пресекли ввоз особо крупной партии героина из Ирана

Армянские таможенники пресекли ввоз в республику особо крупной партии героина через контрольно-пропускной пункт Мегри на границе с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственным доходам Армении. Попытка контрабандного провоза наркотиков была предотвращена в результате мероприятий, предпринятых сотрудниками Управлений предпропускного контроля КГД и по борьбе с контрабандой. Партия героина была обнаружена в ходе рентгеновского досмотра зарегистрированного в Грузии и принадлежащего ООО “Омертранспорт” грузовика-рефрижератора марки "DAF", прибывшего из Ирана в Армению. Сообщается, что за рулем грузовика находился гражданин Турции Ферди Оздемир. Затем грузовик в условиях усиленного таможенного контроля был препровожден на таможенный склад в Ереване, где транспортное средство тщательно досмотрели. "В заранее оборудованном в багажнике тайнике был обнаружен героин весом 105 кг. Подготовленные материалы переданы в следственную службу Службы национальной безопасности для осуществления производства", - отмечается в сообщении.