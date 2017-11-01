Газопровод в Крым взорвали?

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в связи с повреждением линии газопровода в Крыму прорабатываются все возможные версии. «Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта Республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения НАК. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода, отмечается в нем. На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, в том числе диверсии. Глава обслуживающей компании «Крымгазсети» сообщил «РИА Новости», что газопровод мог быть поврежден из-за взрыва. «Характер повреждения газопровода говорит о внешнем воздействии, возможно, это был подрыв»,— сказал господин Тарасов. Ранее в ГУ МЧС по Крыму ТАСС сообщили, что более 1 тыс. человек на полуострове остались без газа, газоснабжение восстановят в течение 1 ноября. «Авария на газопроводе среднего давления оставила без газоснабжения примерно 1,2 тыс. человек в населенных пунктах Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утес»,— рассказали в ведомстве, сообщает Коммерсантъ.