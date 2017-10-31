У сына Авакова проходят обыски

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в семье министра внутренних дел Арсена Авакова, в частности, у его сына Александра Авакова. Об этом LIGA.net сообщили источники в силовых структурах. По предварительной информации, обыски проводятся в рамках расследования по рюкзакам, которые МВД закупило в конце 2014 - в начале 2015 года для Национальной гвардии. Получить комментарий Александра Авакова LIGA.net не удалось - его телефон постоянно занят. Также недоступна пресс-служба НАБУ, звонки сбрасываются.