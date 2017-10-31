СК Армении сообщил новые подробности по делу о захвате ребенка в заложники в детском саду

По уголовному делу, расследуемому следственным управлением Следственного комитета РА по Армавирской области, предпринимаются необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств захвата малолетнего ребенка в заложники в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба СК. Ранее в ведомстве сообщили, что 30-го октября 2017 года, около 16:00 предполагаемый преступник проник в здание детского сада "Манушак", расположенное на улице Баграмяна в городе Армавире, и взял в заложники воспитанника детсада – мальчика, рожденного 29 января 2015 года. Мужчина, угрожая имеющимся при нем ножом, удерживал ребенка, требуя за его освобождение организовать встречу со своей бывшей женой. В результате предпринятых правоохранительными органами мероприятий удалось обезвредить предполагаемого преступника и без причинения вреда освободить ребенка. Травм у малыша не выявлено. В ходе операции по обезвреживанию мужчина нанес себе ножевые ранения. Он был немедленно доставлен в медицинский центр, где его прооперировали. Следствием добыты фактические данные о том, что мужчина до захвата ребенка в заложники, ранил ножом свою бывшую жену, которая работает в том же детском саду в качестве воспитательницы, и ее бабушку, которая является директором детсада. Три человека признаны потерпевшими. Произведен осмотр места происшествия, обнаружено оружие преступления – нож. Назначены судебно-медицинская, судебно-трасологическая, судебно-генетическая, судебно-химическая экспертизы. "Подозреваемый задержан.Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также обеспечение объективного, полного и всестороннего расследования", - отмечается в сообщении.