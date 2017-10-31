Манафорт и Гейтс помещены под домашний арест

Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его бывший партнер по бизнесу Рик Гейтс во время первого слушания в суде не признали себя виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. Об этом они заявили на открытом для публики заседании суда в Вашингтоне в понедельник, 30 октября. Тем не менее суд принял решение о помещении их под домашний арест. Это решение принято в связи с риском ухода подозреваемых от ответственности. Белый дом: Обвинения против Манафорта не касаются Трампа Между тем в Белом доме подтвердили сделанное ранее заявление Трампа о том, что обвинения в оношении Манафорта и Гейтса никак не связаны ни с самим президентом США, ни с его избирательной кампанией в 2016 году. "Там нет никаких доказательств сговора Трампа с РФ", - заявила представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге. Сам Трамп написал в Twitter, что пункты обвинительного заключения касаются событий, происходивших много лет назад, то есть в то время, когда Манафорт еще не участвовал в его избирательной кампании. Одновременно он подчеркнул, что не существовало "никакого сговора" между его командой и российскими властями. 12 пунктов обвинения Ранее в тот же день суд присяжных предъявил обвинение Полу Манафорту в сговоре против интересов Соединенных Штатов и совершении ряда финансовых преступлений. Представитель специального прокурора США по расследованию вмешательства РФ в выборы американского президента Роберта Мюллера сообщил, что обвинение против бывшего советника Трампа включает в общей сложности 12 пунктов и охватывает период с 2006 по 2017 годы. Главным образом обвинения касаются деятельности Манафорта в качестве лоббиста за рубежом. иностранных банках, уклонении от уплаты налогов. Одновременно обвинение предъявлено многолетнему партнеру Манафорта по бизнесу Рику Гейтсу. По данным следствия, они скрыли факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партию регионов. В период с 2006 по 2016 годы Манафорт и Гейтс втайне от американских властей работали в качестве агентов, продвигавших интересы Украины и ее политических партий, говорится в обвинительном заключении. Обвинения против Манафорта и Гейтса стали первыми в ведущемся Мюллером расследовании предполагаемого вмешательcтва российских властей в выборы американского президента в ноябре 2016 года. Изучением возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы занимаются также специальный комитет Конгресса США и Федеральное бюро расследований. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его советниками и представителями РФ были какие-либо договоренности.