Под Киевом совершено нападение на обвиняемого в подготовке покушения на Путина

Под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль выходца из Чечни Адама Осмаева, которого российские власти обвиняют в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина. В результате Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева, находившаяся вместе с ним в машине, погибла, сообщила в понедельник, 30 октября, Национальная полиция Украины. Автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезе у поселка Глеваха. В Киевской области введен план-перехват "Сирена" с целью задержания преступников. На месте обстрела работают следственно-оперативные группы полиции. Это уже не первое покушение на жизнь обвиняемого в подготовке покушения на Путина. 1 июня в Киеве во время предполагаемого интервью Осмаева и Окуевой киллер, выдававший себя за журналиста французской газеты Le Monde, выстрелил в чеченца из пистолета "Глок", в ответ ответ Окуева выстрелила в того из наградного пистолета. Осмаев и Окуева воевали в Донбассе Адам Осмаев был задержан в 2012 году в Одессе по подозрению в совершении взрыва в квартире, в результате которого погиб россиянин Руслан Мадаев и был ранен казахстанец Илья Пьянзин. СБУ Украины тогда заявила, что взрыв произошел при сборке бомбы, с помощью которой все трое готовились совершить покушение на Путина. Впоследствии Пьянзин был экстрадирован в РФ и приговорен к десяти годам лишения свободы. Процесс экстрадиции Осмаева был приостановлен из-за его обращения в Европейский суд по правам человека. В результате Осмаев провел в заключении на Украине меньше трех лет, после чего вышел на свободу. По сообщениям СМИ, в 2014 году Осмаев вступил в добровольческий чеченский батальон имени Джохара Дудаева, который воевал в Донбассе на стороне украинских военных. Его жена Амина Окуева пошла в добровольческий батальон "Киев-2", за что и была награждена пистолетом из рук министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.