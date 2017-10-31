СК Армении возбудил дело по факту захвата ребенка в заложники в армавирском детсаду

Следственным управлением Следственного комитета РА по Армавирской области возбуждено уголовное дело по факту захвата малолетнего ребенка в заложники в здании детского сада. Об этом сообщили в СК Армении. "30-го октября 2017 года, около 16:00 предполагаемый преступник проник в здание детского сада "Манушак", расположенное на улице Баграмяна в городе Армавире, и взял в заложники воспитанника детсада – мальчика, рожденного 29 января 2015 года. Мужчина, угрожая имеющимся при нем ножом, удерживал ребенка, требуя за его освобождение организовать встречу со своей бывшей женой, которая работает в том же детском саду", - говорится в сообщении. В результате предпринятых правоохранительными органами мероприятий удалось обезвредить предполагаемого преступника и без причинения вреда освободить ребенка. Травм у малыша не выявлено. "По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам 3 и 4 части 218(захват заложника, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) УК РА. Уголовное дело принято следователем по особо важным делам к своему производству", - сообщили в ведомстве.