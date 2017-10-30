Самвел Бабаян: «Я не совершил никакого преступного деяния, я не виновен»

Радио Азатутюн Продолжается судебное разбирательство по делу об «Игле». На сегодняшнем заседании показания дал бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. Бабаян заявил, что не совершил никакого преступного деяния и не виновен. Более того, Бабаян утверждает, что призвал своего друга Санасара Габриеляна не приобретать зенитно-ракетный комплекс «Игла». Напомним, на предыдущем судебном заседании один из ключевых обвиняемых, боевой товарищ Бабаяна Санасар Габриелян, который до этого утверждал, что дело сфабриковано и он не имеет никакого отношения к выдвинутому против него обвинению, заявил, что он хотел приобрести ЗРК «Игла» с целью подарить его армии. Отметим, что, согласно обвинению, Бабаян побудил Габриеляна и других приобрести ЗРК «Игла». С какой целью - обвинение не уточняет. Что касается испачканных краской евро, то Бабаян сегодня сказал, что его друг прислал ему эти деньги из России в счет долга, он не знал, почему купюры окрашены. Напомним, Самвел Бабаян был задержан 22 марта этого года, за несколько дней до парламентских выборов в Армении. Он был сторонником оппозиционного блока «Оганян-Раффи-Осканян». Бабаян обвиняется в приобретении переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла», а также в отмывании денег. Бабаян не признает предъявленные ему обвинения. Бабаян не признает себя виновным по обоим эпизодам.