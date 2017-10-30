В Грузии могут возбудить уголовное дело против двоих фигурантов дела об убийстве близ Вернисажа

В настоящее время обсуждается процедура передачи Армении двух обнаруженных в Грузии фигурантов дела о стрельбе с убийством близ рынка “Вернисаж” в центре Еревана. Об этом “Фактинфо” заявил советник по связям со СМИ генерального прокурора Армении Гор Абрамян. По сведениям “ФактИнфо”, не исключено, что в отношении них в Грузии будет возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы. Как ранее сообщила пресс-служба Полиции Армении, двое обвиняемых по делу о стрельбе с убийством близ рынка “Вернисаж” в центре Еревана Альберт Блбулян и Армен Карадовидов были обнаружены на территории Грузии накануне, 29-го октября. "Это стало возможным, благодаря последовательным, широкомасштабным и скоординированным оперативно-розыскным мероприятиям, предпринятым в тесном взаимодействии с коллегами из Министерства внутренних дел Грузии", - отмечалось в сообщении. 14-го сентября в Ереване на улице Анрапетутян близ гостиницы “Туфенкян” Альберт Блбулян(1982 года рождения) Армен Карадавидов( 1984 года рождения) и Рафик Хачатрян(1957 года рождения) из пистолета “Макаров” и автомата “АК” открыли стрельбу по двум гражданам, в результате чего один погиб, а второй был ранен. Решение о привлечении Альберта Блбуляна, Армена Карадавидова и Раифка Хачатряна в качестве обвиняемых и объявлении их в розыск было принято 15-го сентября. Рафик Хачатрян был обнаружен 22-го сентября в Котайской области и доставлен в Полицию. Следствие продолжается.