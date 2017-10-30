Дело о российском вмешательстве в выборы: обвинения могут быть предъявлены сегодня

Президент Трамп заявил, что расследование отвлекает внимание от усилий республиканцев по проведению налоговой реформы Вашингтон ожидает предъявления первых уголовных обвинений, связанных с российским вмешательством на президентских выборах в США в 2016 году, хотя президент Дональд Трамп в воскресенье вновь назвал следствие «охотой на ведьм». Несколько ведущих СМИ сообщили, что федеральное большое жюри присяжных одобрило обвинения в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером. Обвинения могут быть обнародованы уже в понедельник. Пока неизвестно, против кого направлены обвинения и в чем они состоят. Правоведы предполагают, что первые обвинения могут быть вынесены периферийной фигуре в данном деле. Это объясняется обычной стратегией обвинения, при которой сначала собираются материалы против чиновников нижнего уровня, после чего внимание фокусируется на более известных фигурах. Кроме Мюллера, отдельные расследования российского вмешательства и возможных связей между штабом Трампа и Россией ведут несколько комитетов Конгресса. Американская разведка в начале 2017 года пришла к выводу, что президент России Владимир Путин лично направлял кампанию, нацеленную на подрыв американской демократии и помощь Трампу на выборах. Трамп настаивает на том, что никакого сговора не было. Свою точку зрения он вновь выразил в серии воскресных твитов, в которых написал, что вину несут лишь демократы и его оппонент на выборах Хиллари Клинтон. «Демократы используют эту ужасную (и вредную для нашей страны) охоту на ведьм ради пагубной политики, но республиканцы теперь дают такой отпор, как никогда раньше, – написал Трамп. – Вина демократов и Клинтон столь велика, и факты посыпались наружу. Сделайте что-нибудь!» После этого он заявил, что расследования по России отвлекают внимание от усилий республиканцев по проведению налоговой реформы. «Совпадение ли это? Нет!» – написал Трамп. Один из юристов Трампа Тай Кобб заявил, что комментарии Трампа не относятся к ходу расследования Мюллера. «Вопреки предположениям многих, сегодняшние комментарии президента не связаны с деятельностью специального прокурора, с которым он продолжает сотрудничать», – сказал он. Мюллер, как предполагается, изучает действия двух ключевых сотрудников предвыборного штаба Трампа. Один из них – бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, уволенный Трампом менее чем через месяц после вступления в должность за сообщение ложных сведений вице-президенту Майку Пенсу и другим официальным лицам о его контактах с послом России в Вашингтоне. Другой – Пол Манафорт, который короткое время был руководителем предвыборного штаба Трампа и также имел большие лоббистские интересы в Украине и контакты с Россией.