Очередное нападение на врачей «Скорой помощи» в Ереване

В Ереване 29 октября произошло очередное нападение на врачей «Скорой помощи». Как сообщает пресс-служба Полиции, инцидент произошел во время вызова к пациенту на улицу Лепсиуса. Около 14:15 часов из службы «Скорой помощи» поступил сигнал о том, что на врачей прибывшей по вызову бригады произошло нападения. Около 14:20 часов от гражданина поступил сигнал о том, что его ударил врач вызванной им бригады «Скорой помощи». Назначена судебно-медицинская экспертиза.