СМИ: в США предъявлены первые обвинения по делу о вмешательстве России

Большое жюри присяжных, созванное в США спецпрокурором Робертом Мюллером, в пятницу одобрило первые обвинения в расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Об этом сообщает Си-эн-эн и подтверждают источники других СМИ. Собеседники телекомпании Си-эн-эн уточнили, что тот, кому предъявлены обвинения, уже в понедельник может оказаться под стражей. Однако до сих пор неясно, против одного или нескольких фигурантов эти обвинения выдвинуты. В чем состоит их суть, также пока неизвестно. Официальные комментарии Си-эн-эн получить не удалось. Мюллер был назначен спецпрокурором в мае, чтобы провести расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп. Это произошло после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В начале августа Мюллер созвал федеральное большое жюри присяжных. В пятницу ключевые юристы, которые участвуют в расследовании Мюллера, были замечены в федеральном суде, где заседает жюри. Журналисты заметили значительную активность, но не смогли получить официальные комментарии. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, подтверждает, что по меньшей мере одному человеку в пятницу было предъявлено обвинение в рамках расследования спецпрокурора Мюллера. Этот человек может быть взят под стражу в понедельник, также говорят источники издания, его личность выяснить не удалось. Агентство Рейтер со ссылкой на свой источник уточняет, что одобренные большим жюри заключение было опечатано по приказу федерального судьи. Поэтому его суть и фамилию обвиняемого можно будет узнать в понедельник, когда будет вскрыт пакет. В США расширенная коллегия присяжных, или большое жюри, состоит из рядовых граждан, которые заслушивают показания, даваемые на закрытых заседаниях. Задача жюри - определить, существует ли достаточно оснований полагать, что было совершено преступление. Жюри может выдавать повестки в суд, обязывающие людей явиться для дачи показаний, или передать связанные с идущим расследованием документы. Члены жюри могут задавать вопросы свидетелям, которым не разрешается приходить на заседания в сопровождении адвокатов. В январе спецслужбы США заявили, что Россия вмешивалась в избирательную кампанию в 2016 году, пытаясь способствовать избранию Трампа и поражению его соперницы Хиллари Клинтон. Бывший директор ФБР Мюллер должен установить, имел ли отношение к этому сам Трамп и люди из его окружения. Ранее Трамп и Кремль категорически отвергали подозрения в том, что между ними мог быть сговор. Президент США при этом неодобрительно отзывался о назначении Мюллера спецпрокурором. "Это величайшая охота на ведьм в отношении политика в истории Америки", - писал он в своем "Твиттере". Вечером в пятницу телеканал Fox News сообщил, что республиканцы усилили критику Мюллера, добиваясь его ухода в отставку. Они подозревают его в контактах с бывшим директором ФБР Коми.